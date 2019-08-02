سهم "جلوبال تليكوم" الاكثر تداولاً بالبورصة هذا الاسبوع

أحتلت شركة جلوبال تليكوم القابضة، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الحالى، بحجم تداول بلغ 215.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، أعقبه "البنك التجارى الدولى" بحجم تداول بلغ 12.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 887.7 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 240.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 879 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 1.1 مليار ورقة وبقيمة تداول 720.8 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 310.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 692.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهرى.

وفى المركز السادس "حديد عز" بحجم تداول بلغ 65.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 595.5 مليون جنيه، ثم "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول 81.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 473.9 مليون جنيه، ثم "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول 18.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 395 مليون جنيه، وفى التاسع "الشرقية-إيسترن كومبانى" بحجم تداول 24.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 385.8 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "المصرية للاتصالات" بحجم تداول بلغ 22 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 311.9 مليون جنيه.