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طرح تريلر الموسم الثالث لمسلسل الغموض 13 Reasons Why

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:51 م
طرح تريلر الموسم الثالث لمسلسل الغموض 13 Reasons Why
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الفجر الفني
 
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كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الغموض والإثارة 13 Reasons Why، عن التريلر الرسمى للموسم الثالث، المقرر عرضه الشهر المقبل.


وعلى سياق متصل، قامت الشركة المنتجة بزيادة أجور الممثلين بشكل كبير فى الموسم الأخير ليتقاضى النجم العالمى "ديلان مينيت" 200 ألف دولار على الحلقة الواحدة، بزيادة حوالى 120 ألف دولار عن الموسم الثانى.


تدور قصة المسلسل حول كلاى جنسن الذى يعود لمنزله يوماً ما من المدرسة ليجد صندوقاً غامضاً على شرفة منزله واسمه مكتوبا عليه، ويكتشف أن بداخله شرائط كاسيت سجلتها زميلته فى الصف المعجب بها هانا بيكر، والتى أقدمت على الانتحار بشكل مأساوى قبل أسبوعين، وتشرح شرائط التسجيل أن هناك ثلاثة عشر سببًا جعلتها تقرر إنهاء حياتها.

 
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