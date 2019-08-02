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"مهاب مميش" : القناة سجلت أعلى عبور للسفن منذ افتتاحها

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:11 م
مهاب مميش : القناة سجلت أعلى عبور للسفن منذ افتتاحها
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الفجر الاقتصادي
 
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 أعننت هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة،  تسجيلها أعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخها بعبور 81 سفينة بحمولات تجاوزت الـ6 ملايين طن.


وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، في مؤتمر صحفي " إن القناة شهدت أعلى معدل عبور للسفن  اليوم في تاريخها منذ أن تم افتتاحها وحتي الان"، مشيراَ إلى ان انتعاش التجارة العالمية هو ما ساهم في ارتفاع عدد عبور السفن لأهم ممر ملاحي في العالم.

.

وأكد " مميش" على التوترات السياسية بمضيق هرمز، لن تؤثر على حركة الملاحة بالقناة والتي بلغ  متوسط العبور اليومي  بها نحو 45  سفينة يوميًا.".

 

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