خسائر قوية في الأسهم اليابانية تحت ضغوط من مخاوف من عودة الحروب التجارية

بلغ المؤشر نيكي للأسهم اليابانية أدنى مستوياته في ستة أسابيع بعد نهاية جلسة تداولة، اليوم الجمعة، بعدما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جديدة على الصين، مما جدد المخاوف من الحرب التجارية وضغط بشدة على شركات التصدير والصناعات التحويلية.

وأغلق المؤشر "نيكي" القياسي منخفضا 2.11 % إلى 21087.16 نقطة، بعدما بلغ أدنى مستوياته منذ 18 يونيو عند 20960.09 نقطة.

واهتزت أسواق الأسهم العالمية بعدما قال ترامب يوم الخميس، "إنه سيفرض رسوما نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر. وأضاف أن الرسوم قد تزيد أكثر إذا لم يتحرك الرئيس الصيني شي جين بينغ بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري."

وهبطت أسهم الشركات المنكشفة على الصين، حيث نزلت أسهم شركتي إنتاج المعدات الصناعية كوماتسو وهيتاشي لآلات البناء 2.2 %و4.7 %على الترتيب، في حين خسر سهم فانوك لصناعة الروبوتات 3.8 %.

كما تراجعت أسهم شركات التصدير بعدما قفز الين، الذي يعتبر ملاذا آمنا، أمام الدولار بدعم من تصاعد التوترات التجارية.

وفقدت أسهم "تويوتا موتور" 2.3%، وسوبارو 2.8 %، وباناسونيك 3.5 %.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا بعدما ارتفعت الشهر الماضي بدعم من توقعات بانحسار التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وتراجع سهم "طوكيو إلكترون" 0.7 % و"تي.دي.كيه" 3.8 %، و"موراتا" للتصنيع 1.6 بالمئة.

وهوى سهم شارب 13.7 بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن أرباح تشغيل أقل من المتوقع في الربع الممتد من إبريل نيسان إلى يونيو حزيران، مع تقوض الطلب على منتجاتها الإلكترونية بفعل الحرب التجارية.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.16 %؛ لينهي الجلسة عند 1533.46 نقطة، وفاق عدد الأسهم الخاسرة تلك الرابحة بواقع 1994 إلى 129 سهما.

وأغلقت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو، وعددها 33 مؤشرا على انخفاض يوم الجمعة.