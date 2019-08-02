إيمان البحر درويش وشيرين يفتتحان مسرحية مكتوبلى أغنيلك بالإسكندرية

افتتح البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، رائعة الكاتب حسن عبد السلام، مساء أمس الخميس العرض الكوميدى الغنائي الاستعراضي "مكتوبلى أغنيلك" على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.









ويقول مخرج العرض عبد المنعم محمد، إن المسرحية تسلط الضوء على ما وصل إليه البعض حديثا من مستوى هابط فى مجال الغناء والموسيقى، وتدور أحداثها حول رفض جيل الأساتذة والآباء لما يقدمه الكثيرين من الجيل الحالى من الشباب فى مجال الغناء والموسيقى، ولكن فى النهاية يتفق الطرفان ويُقبل الجيل الجديد وما يقدمه من موسيقى وألحان تعبر عنه، بشرط أن ينتقى كلمات ما يتغنى به ويحسن اختيارها.









"مكتوبلى أغنيلك" من إنتاج فرقة تحت ١٨ برئاسة الفنان وليد طه، البطولة للفنانين" إيمان البحر درويش، شيرين، صفاء جلال، وائل علاء، مصطفي عبدالسلام، فتحي سعد، محمود تركي، مروه جمال، محمد مجدي، زكي لوجو، حمزة خاطر".







