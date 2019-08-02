شرط "عمرو مرعي" التعجيزي يجمد انتقاله للزمالك
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:30 ص
هاني عصام
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توقفت مفاوضات إدارة نادي الزمالك مع عمرو مرعي مهاجم فريق بيراميدز خلال الساعات الماضية بسبب المطالب المالية للاعب.
واشترط مرعي تقاضي مليون دولار في الموسم الواحد مع الزمالك وهو ما قوبل بالرفض من جانب الإدارة البيضاء التي وضعت سقف 8 مليون جنيه للفئة الأولى.
ورغم ترحيب بيراميدز ببيع اللاعب لكن الزمالك لم يتوصل لاتفاق مع اللاعب لتتجمد الصفقة في الساعات الماضية.
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