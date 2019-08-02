الحكومة تنفي ١٢ شائعة في ٧ أيّام (انفوجراف)

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا وانفوجراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.





وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من26 يوليو حتى 2 أغسطس 2019 ‏):





حيث نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداول حول تسريح الحكومة 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم ، كما نفي المركز ما اثير حول اعتزام الحكومة زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة ، ونفي ايضا ما اثير حول استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الشرب عند انخفاض إيراد نهر النيل.













ونفي المركز ما تداول حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة ، كما نفي ما اثير حول بيع أدوية مخدرة في الصيدليات دون رقابة ، كما نفي المركز الاعلامي ما تداول حول فقدان بعض القطع الأثرية أثناء نقل الآثار للمتحف المصري الكبير.





ونفى المركز الإعلامي ما تردد حول طرح أراض أثرية بمنطقة مارينا للبيع لصالح مستثمرين ، كما نفي ما تداول حول صرف مكافآت للعاملين بوزارة الأوقاف من أموال صكوك الأضاحي ، ونفى ايضا ما اثير حول إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد.



