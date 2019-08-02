كمال أبو رية عن فاروق الفيشاوي: نحن جيل بذل مجهودا كبيرا للوصول إلى هذه المكانة الفنية

قال الفنان كمال أبو رية إن صداقته بالراحل فاروق الفيشاوي بدأت منذ فترة طويلة .





وأضاف: نحن جيل بذل مجهود كبير من أجل الوصول إلى هذه المكانة الفنية بالإضافة إلى أننا مررنا بمراحل فنية مختلفة كانت تشمل نجاحنا وفشلنا هذه المعاناة والظروف التي مرينا بها جعلتنا نتميز بتركيبة معية وعلاقات قائمة على الحب والمودة ببنا كأصدقاء وأن نقف بجانب بعضنا البعض خاصة في الأزمات.





تابع : في هذه الفترة أصبح الطريق للفنانيين الشباب أقل مجهود ومعاناة من الفترة التي مرينا بها من حيث دخولهم المجال الفني ، فنحن واجهنا صعوبات في بداية الطريق لا يتحملها أحد بالإضافة الي أن جيلي كان يبذل مجهود كبير في العمل الفني بداية من التحضيرات للعمل وجلسات" الترابيزة " وللشخصية المقدمة ضمن أحداث العمل كذلك التركيبة الانسانية نتيجة للمعاناة في عملنا الفني.





توفي الفنان فاروق الفيشاوي فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا.





وعانى فاروق الفيشاوي من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.







