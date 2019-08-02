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طاقم "لص بغداد" يدرس السفر لدولة أوروبية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:58 ص
طاقم لص بغداد يدرس السفر لدولة أوروبية
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الفجر الفني
 
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استبعد القائمون على فيلم "لص بغداد" بطولة النجم محمد إمام ، دولة تايلاند، حيث كان من المفترض تصوير المشاهد الخارجية بها الفترة المقبلة، إلا أن تغييرات جديدة طرأت على التصوير، إذ تبحث شركة "سينرجى فيلمز" برئاسة أحمد بدوى المدير العام، عن دولة أوروبية لتصوير المشاهد الخارجية خلال الفترة المقبلة .

واستأنف مخرج العمل أحمد خالد تصوير الفيلم يوم الاثنين الماضى، بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر، بسبب انشغال بطل العمل محمد أمام، بمسلسله "هوجان"، والذى عرض فى شهر رمضان الماضى، من تأليف محمد صلاح العزب، واخراج شيرن عادل، وانتاج سينرجى .


فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.
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