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السفير علي الحفني: مصر هي رمانة الميزان في المنطقة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:31 ص
السفير علي الحفني: مصر هي رمانة الميزان في المنطقة
السفير علي الحفني
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نعيم يوسف
 
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قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر هي رمانة الميزان في المنطقة، ولو لم يكن قد حدث التغيير الذي وقع في عام 2013، كان الوضع في المنطقة سيكون صعبا.

وأضاف "الحفني"، في لقاء مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن موقف مصر المحايد كان له تأثير كبير في دورها بقضايا المنطقة.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك ثقة وأريحية في الدور المصري، وهناك رغبة واهتمام في الاستماع للرأي المصري في القضايا المختلفة.

ولفت إلى أنه بالنسبة للدول الأفريقية فإن قادة ادول الأفريقية لديهم غيرة مما يحدث في مصر ويريدون تحقيق التجربة في بلادهم، ويشعرون بالراحة في التعامل مع مصر أكثر من أي طرف أخر.
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