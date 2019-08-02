السفير علي الحفني: مصر هي رمانة الميزان في المنطقة
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:31 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر هي رمانة الميزان في المنطقة، ولو لم يكن قد حدث التغيير الذي وقع في عام 2013، كان الوضع في المنطقة سيكون صعبا.
وأضاف "الحفني"، في لقاء مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن موقف مصر المحايد كان له تأثير كبير في دورها بقضايا المنطقة.
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك ثقة وأريحية في الدور المصري، وهناك رغبة واهتمام في الاستماع للرأي المصري في القضايا المختلفة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للدول الأفريقية فإن قادة ادول الأفريقية لديهم غيرة مما يحدث في مصر ويريدون تحقيق التجربة في بلادهم، ويشعرون بالراحة في التعامل مع مصر أكثر من أي طرف أخر.
وأضاف "الحفني"، في لقاء مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن موقف مصر المحايد كان له تأثير كبير في دورها بقضايا المنطقة.
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك ثقة وأريحية في الدور المصري، وهناك رغبة واهتمام في الاستماع للرأي المصري في القضايا المختلفة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للدول الأفريقية فإن قادة ادول الأفريقية لديهم غيرة مما يحدث في مصر ويريدون تحقيق التجربة في بلادهم، ويشعرون بالراحة في التعامل مع مصر أكثر من أي طرف أخر.
Advertisements
- الحفني: مصر تعمل على الارتقاء بعلاقاتها مع إفريقيا
- دبلوماسي سابق: هناك تناولا جديدا لعلاقتنا مع إفريقيا بفضل السيسي (فيديو)
- رخا حسن: مصر تحمي أوروبا من الهجرة غير الشرعية (فيديو)
- هاجر الإسلامبولي: الهجوم على المنظمات الحقوقية الدولية يفقدنا حقنا (فيديو)
- مساعد وزير الخارجية الأسبق: صوت مصر مسموع جدا في الأمم المتحدة
- علي الحفني: مصر نجحت في إجراء تحول اقتصادي تشهد له المؤسسات الدولية
- جيلان علام: استماع بعض أعضاء الكونجرس للإخوان ليس له فعالية كبيرة
- مساعد وزير الخارجية السابق: مصر هي القاطرة التي تشد الدول الأفريقية