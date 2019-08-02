السفير علي الحفني: مصر هي رمانة الميزان في المنطقة



وأضاف "الحفني"، في لقاء مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن موقف مصر المحايد كان له تأثير كبير في دورها بقضايا المنطقة.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك ثقة وأريحية في الدور المصري، وهناك رغبة واهتمام في الاستماع للرأي المصري في القضايا المختلفة.



ولفت إلى أنه بالنسبة للدول الأفريقية فإن قادة ادول الأفريقية لديهم غيرة مما يحدث في مصر ويريدون تحقيق التجربة في بلادهم، ويشعرون بالراحة في التعامل مع مصر أكثر من أي طرف أخر.