شاهد.. ماذا قالت جينيفر لوبيز عن مصر؟







وقالت "لوبيز": أنا متحمسة للغاية لأنني لم أذهب إلى مصر من قبل، وهذه هي جولة عيد ميلادي، وليس أي مجرد جولة بل جولة خاصة وستكون هناك حفلة ضخمة.

وأضافت: نحن متحمسون للغاية وكل شيء حقا مذهل للغاية، لقد كانت جولة خاصة وليس اعتيادية. إنها لحظة خاصة في الوقت المناسب ولن تتكرر مرة أخرى. وقالت "لوبيز": أنا متحمسة للغاية لأنني لم أذهب إلى مصر من قبل، وهذه هي جولة عيد ميلادي، وليس أي مجرد جولة بل جولة خاصة وستكون هناك حفلة ضخمة.





عرض برنامج "هو ده"، المذاع على قناة المحور الفضائية، تصريحات الفنانة الأمريكية جينفر لوبيز، مؤخرًا خلال لقائها مع إحدى القنوات الأمريكية والتي تتحدث خلالها عن زيارتها لمصر وتوقعاتها منها.