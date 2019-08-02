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السفير علي الحفني: هذه أهم رسالة في المؤتمر الوطني السابع للشباب

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:50 ص
السفير علي الحفني: هذه أهم رسالة في المؤتمر الوطني السابع للشباب
السفير علي الحفني
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نعيم يوسف
 
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قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أهم رسالة تجلت في المؤتمر الوطني السابع للشباب، هو إظهار السلام والوئام الاجتماعي، الموجود بين السلطات المختلفة، وبين الشرطة والسلطة التنفيذية، وغيرها.

وأضاف "الحفني"، في لقاء مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن مصر تعي مثال للدول المختلفة غير المستقرة في المنطقة وتأمل في انتشار عدوى ا يحدث بمصر.

وشارك في المؤتمر 1500 شاب تنوعت فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث شارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.
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