السفير علي الحفني: هذه أهم رسالة في المؤتمر الوطني السابع للشباب
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:50 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أهم رسالة تجلت في المؤتمر الوطني السابع للشباب، هو إظهار السلام والوئام الاجتماعي، الموجود بين السلطات المختلفة، وبين الشرطة والسلطة التنفيذية، وغيرها.
وأضاف "الحفني"، في لقاء مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن مصر تعي مثال للدول المختلفة غير المستقرة في المنطقة وتأمل في انتشار عدوى ا يحدث بمصر.
وشارك في المؤتمر 1500 شاب تنوعت فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث شارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.
وأضاف "الحفني"، في لقاء مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن مصر تعي مثال للدول المختلفة غير المستقرة في المنطقة وتأمل في انتشار عدوى ا يحدث بمصر.
وشارك في المؤتمر 1500 شاب تنوعت فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث شارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.
Advertisements
المزيد عن: توك شو المؤتمر السابع للشباب أخبار
- عاجل.. انطلاق جلسة "محاكاة نموذج الدولة المصرية" بحضور السيسي
- مؤتمر الشباب يعرض فيلمًا عن عملية الإصلاح الاقتصادي
- عاجل.. تعليق "السيسي" على أزمة سد النهضة
- السيسي يقاطع مقدم مؤتمر الشباب بسبب وزيرة التخطيط
- "السيسي": "بفضل تضحيات الشعب أصبحنا في وضع تاني خالص"
- السيسي: "مؤتمرات الشباب فرصة للحوار.. وتشوفونا بنتكلم إزاي"
- انتهاء فعاليات الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية بمؤتمر الشباب
- أحد المشاركين في المؤتمر الوطني السابع للشباب يروي قصته مع تسلق الجبال
- إحدى كوادر البرنامج الرئاسي تكشف الرسالة وراء إقامة مؤتمر الشباب بالعاصمة الجديدة
- مصطفى بدرة: أصبح لدى مصر تخطيط استراتيجي للسنوات المقبلة