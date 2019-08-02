مصطفى زمزم: مؤسسة ساويرس تتكفل بقرية كاملة.. و"أبو العينين: توفر 1000 قرنية
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:41 ص
نعيم يوسف
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قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن بعض الأسماء وجمعيات المجتمع المدني، وضعت قاعدة في العمل الاجتماعي..
وأضاف "زمزم "، خلال حواره مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدى البلد"، أن مؤسسة "ساويرس" تشارك في مبادرة حياة كريمة بكفالة قرية كاملة.
وأشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير إلى أن مؤسسة "أبو العينين"، تكفلت بزراعة 1000 قرنية، مشددًأ على أهمية القطاع الخاص في المبادرات المختلفة.
وأضاف "زمزم "، خلال حواره مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدى البلد"، أن مؤسسة "ساويرس" تشارك في مبادرة حياة كريمة بكفالة قرية كاملة.
وأشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير إلى أن مؤسسة "أبو العينين"، تكفلت بزراعة 1000 قرنية، مشددًأ على أهمية القطاع الخاص في المبادرات المختلفة.
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