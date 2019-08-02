تعرف على عدد مشاهدات "مهموم" للكينج منير في 7 أيام
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:57 ص
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استطاعت أغنية "مهموم" الجديدة التي طرحها الكينج محمد منير، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب في كسر حاجز المليون ونصف المليون مشاهد حيث حققت تحديدًا أكثر من 1,692,130 مشاهدة بعد 7 أيام من طرحها.
"مهموم" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.
يذكر أن منير أحيا حفلًا غنائيًا في مهرجان "جرش للثقافة والفنون" فى دورته الـ34، الذى أقيم في الأردن في الفترة من 18 إلى 28 يوليو الماضي.
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