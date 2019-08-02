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بعد تلبية مطلبها.. المطربة هديل ماجد: "استماع الرئيس لصوتي شرف"

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:44 ص
بعد تلبية مطلبها.. المطربة هديل ماجد: استماع الرئيس لصوتي شرف
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قالت المطربة هديل ماجد نجمة مؤتمر الشباب فى العاصمة الإدارية، إنها لم تكن تتوقع  أن يستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لصوتها.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"  "عرضت قصة نجاحي أمام الرئيس، وشعرت باحساس رائع بعد ما سمع صوتي وبعد ما طلع لي على المسرح".

 وأكدت: "أمنيتي كانت إنس أغني قدام الرئيس وربنا استجاب لدعائي والمفاجأة أنه أمر بتكريمى فى ختام المؤتمر".

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المزيد عن: هديل ماجد المؤتمر الشباب
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