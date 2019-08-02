شرادها كابور تكشف عن موعد فيلمها الجديد









كشفت الفنانة الهندية شرادها كابور، أن فيلمها السينمائى الجديد "SAAHO"، من المقرر أن يعرض يوم 30 أغسطس الجاري فى درو العرض السينمائية فى الهند.ونشرت "كابور"عبر صفحتها الشخصية صورة أفيش الفيلم عبر تويتر، والذى تفاعل معه عدد كبير من متابعيها، وبخاصة أنها لأول مرة تظهر بهذا الشكل وهى تحمل سلاح، حيث أن كابور معروفة بتقديم الأفلام الرومانسية، إلا أن هذا العمل الجديد يدور فى إطار الأكشن المثير.