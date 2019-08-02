متحدث الزراعة: إنشاء 13 تجمعا زراعيا في سيناء بإجمالي 6 آلاف فدان

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قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة قامت بإعداد تجمعات زراعية في اراضي الوديان بشبه جزيرة سيناء، لافتَا إلى أن هذه الأراضي لا يوجد بها البكتريا الموجودة في الأراضي القديمة، وهذا يزيد من جودة المنتجات الزراعية.



وأضاف القرش، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الوزارة تعمل حاليًا على انشاء 13 تجمعًا زراعيًا في سيناء، بإجمالي 6 آلاف فدان، واعداد الكثير من المشاريع المكملة للإنتاج الزراعي، مما يؤدي إلى 3 آلاف فرصة عمل مباشر، و15 الف فرصة غير مباشرة.



ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بزراعة مساحات أكبر من الزيتون والرمان بسيناء خلال الفترة المقبلة.

