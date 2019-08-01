"الغاء والدواء" توعي الحجاج بتسع لغات

تقدم الهيئة العامة للغذاء والدواء، برامج الوعي بسلامة الأغذية ومأمونية الأدوية والأجهزة الطبية لضيوف الرحمن في قطار الحرمين السريع وحافلات نقل الحجاج، إضافةً إلى أجنحتها بمطاري الملك عبدالعزيز بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وأبراج البيت بمكة المكرمة.

ويقدم مختصوا التوعية للحجاج مواد مطبوعة ومسموعة ومرئية باللغات الأكثر استخداماً في الحج وهي العربية، الانجليزية، الفرنسية، الأوردية، الهندية، البنغالية، المالاوية (الماليزية)، البهاسية (الاندونيسية)، التركية.

كما تعقد الهيئة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسه وأمانة المدينه المنوره ورش عمل توعوية لمتداولي الأغذية بمطابخ الإعاشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.



