الاستثمار توقع 200 مليون دولار لتصنيع "البايو بروتين" بالسعودية

وقعت الهيئة العامة للاستثمار بمقرها الرئيسي اليوم، مذكرة تفاهم بقيمة 200 مليون دولار، مع شركة "يوني-بايو" الدنماركية، وشريكتها السعودية "إضافات"، حيث تعتزم الشركتان بموجب هذه المذكرة بناء منشأة لصناعة البايو بروتين داخل المملكة.





ووقع مذكرة التفاهم من طرف الهيئة العامة للاستثمار، محافظ الهيئة المهندس إبراهيم العُمر، ومن طرف شركة "يوني-بايو"، الرئيس التنفيذي هينريك بوش لارسن، والرئيس التنفيذي لشركة "إضافات" الدكتور ناصر بن كدسه، بحضور وكيل المحافظ لجذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي، والمدير العام التنفيذي لقطاع البتروكيماويات والنفط والغاز المهندس أحمد العبيدي. وكشف المهندس إبراهيم العمر عن أهمية هذا المشروع على مستوى توطين التقنية ونقل المعرفة في مجال الصناعات الكيميائية في المملكة، منوهاً إلى أن المشروع سيسهم في توفير مصادر مستدامة لأغذية الأسماك والمواشي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل، في قطاع هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا.



