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هديل ماجد: نظرة المجتمع لنا تغيرت بعد لقاء الرئيس السيسي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:14 م
هديل ماجد: نظرة المجتمع لنا تغيرت بعد لقاء الرئيس السيسي
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داليا الحسين
 
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أعربت هديل ماجد، إحدى المكرمات في المؤتمر الوطني السابع للشباب، عن سعادتها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والغناء أمامه، خلال فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب والذي عقد في العاصمة الإدارية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وقالت ماجد، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة "dmc" اليوم الخميس:" أشكر الرئيس على اهتماماه بذوي القرات الخاصة، مشيرا إلى أن نظرة المجتمع لهم تغيرت نتيجة لذلك.
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