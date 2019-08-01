هديل ماجد: نظرة المجتمع لنا تغيرت بعد لقاء الرئيس السيسي

أعربت هديل ماجد، إحدى المكرمات في المؤتمر الوطني السابع للشباب، عن سعادتها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والغناء أمامه، خلال فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب والذي عقد في العاصمة الإدارية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.



