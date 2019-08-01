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ليكيب: ريال مدريد على وشك حسم صفقته المُنتظرة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:53 م
ليكيب: ريال مدريد على وشك حسم صفقته المُنتظرة
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مني العوضي
 
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أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، اليوم الخميس عبر تقريرها إلى أن بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد يقترب من إرتداء قميص ريال مدريد ولكن بشرط واحد.

وقالت الصحيفة الفرنسية أن سعر بوجبا ما زال من المتوقع أن يكون 150 مليون يورو، وقصة انتقال اللاعب اقتربت من النهاية.

 وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن مسؤولي نادي ريال مدريد يَعلَموا أنهم إذا يريدوا التعاقد مع الدولي الفرنسي سيكون عليهم تقديم عرض بهذا المبلغ قبل يوم 8 أغسطس.

وكانت إدارة ريال مدريد قد حاولت ضم بوجبا في الشتاء الماضي ولكن تلك المحاولات لم تنجح، وكرر النادي الملكي مفاوضاته منذ بداية الصيف الحالي إلا أن إدارة الشياطين الحمر لا تزال متمسكة باستمرار اللاعب.

وتعاقد نادي ريال مدريد حتى الآن مع إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو وفيرلاند مينيدي والجناح الشاب رودريجو من سانتوس البرازيلي.
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