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توفيق عكاشة: تحملت كم كبير من الضغوط لا يتحملها بشر

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:41 م
توفيق عكاشة: تحملت كم كبير من الضغوط لا يتحملها بشر
توفيق عكاشة
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه تحمل كم كبير من الضغوط خلال السنوات الأخيرة، معقبًا: "كمية ضغوط لو تحملها بني آدم عادي هيموت".

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أنه تحمل هذه الضغوط عند تقديمه برنامجه، لأن يأمل في بناء دولة مصرية متقدمة، معقبًا: "الحمد لله اليوم نحن دولة مستقرة وأمنة ".

وانتقد بعض الدول التي تنادي بتطبيق حقوق الإنسان، لتنفيذ بعض الأجندات السياسية، قائلًا:" حقوق الإنسان تضمن حق الإنسان في التنمية، حقوق الإنسان مش حقوق مثلين مثلما يدعو البعض في المجتمع الغربي، دا محرم في الإسلام، والشريعة اليهودية".

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