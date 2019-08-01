صالح جمعة يوجه رسالة لمحمد نجيب بعد انضمامة للجونة

وجة صالح جمعة لاعب النادي الأهلي ، رسالة خاصة إلى زميله السابق فى الفريق محمد نجيب المنضم حديثا لصفوف الجونة فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب "صالح" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: " ٨ سنوات عطاء وتضحية والتزام واحترام ورجولة ، ٨ سنوات مملوءة بالبطولات شكرا كابتن محمد نجيب".

وخاض نجيب مع القلعة الحمراء منذ انضمامه من اتحاد الشرطة 201 مباراة فى مختلف المسابقات، أحرز خلالها ٥ أهداف ، وشارك فى مباراتين مع الاهلى خلال الموسم الماضي وتحديدا أمام الإنتاج الحربي ووادي دجلة خلال حقبة المدير الفنى باتريسون كارتيرون.