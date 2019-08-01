صالح جمعة يوجه رسالة لمحمد نجيب بعد انضمامة للجونة
الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:38 م
أسماء فايز
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وجة صالح جمعة لاعب النادي الأهلي ، رسالة خاصة إلى زميله السابق فى الفريق محمد نجيب المنضم حديثا لصفوف الجونة فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكتب "صالح"
عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: " ٨ سنوات
عطاء وتضحية والتزام واحترام ورجولة ، ٨ سنوات مملوءة بالبطولات شكرا كابتن محمد نجيب".
وخاض نجيب مع القلعة
الحمراء منذ انضمامه من اتحاد الشرطة 201 مباراة فى مختلف المسابقات، أحرز خلالها
٥ أهداف ، وشارك فى مباراتين مع الاهلى خلال الموسم الماضي وتحديدا أمام الإنتاج الحربي
ووادي دجلة خلال حقبة المدير الفنى باتريسون كارتيرون.
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