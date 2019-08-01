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صالح جمعة يوجه رسالة لمحمد نجيب بعد انضمامة للجونة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:38 م
صالح جمعة يوجه رسالة لمحمد نجيب بعد انضمامة للجونة
صالح جمعة
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أسماء فايز
 
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وجة صالح جمعة لاعب النادي الأهلي ، رسالة خاصة إلى زميله السابق فى الفريق محمد نجيب المنضم حديثا لصفوف الجونة فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وكتب "صالح" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: " ٨ سنوات عطاء وتضحية والتزام واحترام ورجولة ، ٨ سنوات مملوءة بالبطولات شكرا كابتن محمد نجيب".

 

وخاض نجيب مع القلعة الحمراء منذ انضمامه من اتحاد الشرطة 201 مباراة فى مختلف المسابقات، أحرز خلالها ٥ أهداف ، وشارك فى مباراتين مع الاهلى خلال الموسم الماضي وتحديدا أمام الإنتاج الحربي ووادي دجلة خلال حقبة المدير الفنى باتريسون كارتيرون.

صالح جمعة يوجه رسالة لمحمد نجيب بعد انضمامة للجونة
صالح جمعة يوجه رسالة لمحمد نجيب بعد انضمامة للجونة
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