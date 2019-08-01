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الأمن العام يوضح تعليمات دخول المركبات إلى مكة المكرمة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:18 م
الأمن العام يوضح تعليمات دخول المركبات إلى مكة المكرمة
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الفجر السعودي
 
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أوضح الأمن العام، اليوم الخميس، تعليمات دخول المركبات إلى مكة المكرمة.

وقال الأمن العام: "تخضع المركبات التي تنقل حجاج البر القادمون من خارج المملكة والتي تبلغ أو تزيد سعتها وحمولتها عن 25 راكبًا".

وأضاف: "وذلك لتنظيم حجز سيارات حجاج البر وترتيب تحركاتها وتحديد الطرق المحددة لسيرها بإشراف قيادة المرور المختصة بها".

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المزيد عن: مكة المكرمة دخول تعليمات المركبة الأمن العام
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