الأمن العام يوضح تعليمات دخول المركبات إلى مكة المكرمة
الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:18 م
الفجر السعودي
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أوضح الأمن العام، اليوم الخميس، تعليمات دخول المركبات إلى مكة المكرمة.
وقال الأمن العام: "تخضع المركبات التي تنقل حجاج البر القادمون من خارج المملكة والتي تبلغ أو تزيد سعتها وحمولتها عن 25 راكبًا".
وأضاف: "وذلك لتنظيم حجز سيارات حجاج البر وترتيب تحركاتها وتحديد الطرق المحددة لسيرها بإشراف قيادة المرور المختصة بها".
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