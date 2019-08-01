الأمن العام يوضح تعليمات دخول المركبات إلى مكة المكرمة

أوضح الأمن العام، اليوم الخميس، تعليمات دخول المركبات إلى مكة المكرمة.

وقال الأمن العام: "تخضع المركبات التي تنقل حجاج البر القادمون من خارج المملكة والتي تبلغ أو تزيد سعتها وحمولتها عن 25 راكبًا".

وأضاف: "وذلك لتنظيم حجز سيارات حجاج البر وترتيب تحركاتها وتحديد الطرق المحددة لسيرها بإشراف قيادة المرور المختصة بها".