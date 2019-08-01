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ليلى شندول ترد على مرتضى منصور بعد نشر صور لها مع كهربا

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:15 م
ليلى شندول ترد على مرتضى منصور بعد نشر صور لها مع كهربا
ليلى شندول
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الفجر الفني
 
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تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور محمود عبدالمنعم كهرباء الذي نشرها المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وهو بجوار الإعلامية التونسية ليلى شندول.

وأوضح مرتضى منصور أن الصورة ملتقطة بالتزامن مع معسكر الفريق، وقال: "كهربا كان يقضي أوقاته مع الفتيات وسكران، ولا يصح أن يكون لاعب كرة".

ونفت ليلى شندول هذه العلاقة، مؤكدة أنه كان صديق خطيبها فى ذلك الوقت وأنها لا تربطها به أى علاقة، لافتة إلى أن الصورة قديمة وأن تصريحات رئيس نادى الزمالك أزعجتها كثيرًا، خاصة أنها على وشك الارتباط ولا تحب أن تكون حياتها الشخصية مثار حديث للجميع.

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