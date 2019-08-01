مدرب برازيلي على رادار الزمالك

قام أحد وكلاء اللاعبين بترشيح اسم البرازيلي دوريفال جونيور لتولي المسئولية الفنية للزمالك خلال الموسم المقبل.

وسبق وتولى جونيور المسپولية الفنية لأكثر من فريق برازيلي وعلى رأسهم انترسيونال وساوبولو وفاسكو دي جاما.

ويطلق على المدرب اسم كشاف النجوم بعدما اكتشف أكثر من اسم برازيلي من قبل وعلى رأسهم نيمار وكوتينيو وأوسكار.

وطلب المدرب الحصول على ١٢٠ ألف دولار شهريا لكن إدارة الزمالك تحاول تخفيض المبلغ.