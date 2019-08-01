فوز أحمد صبري غباشي بجائزة أفضل ممثل في "عيون" السينمائي ببغداد

فاز الفنان الشاب أحمد صبري غباشي، بجائزة أفضل ممثل فى مهرجان عيون السينمائي ببغداد عن دوره فى الفيلم القصير "اللقاء"، ضمن مشاريع تخرج طلاب معهد السينما بأكاديمية الفنون.

وقال غباشي إنه جسد خلال الفيلم شخصية رجل فقد ابنه وزوجته فى حادث سير، ولكنه ينتظرهم بائسا فى موقع الحادث متمنيا لقائهما، ويعتمد دوره على الأداء التمثيلى بشكل كبير، ومن المقرر عرضه فى مصر قريبا.

فيلم " اللقاء" من تأليف وإخراج محمود عبد اللطيف وقد تم اختياره فى المركز الأول من مجمل 592 فيلما من مختلف الدول العربية والأجنبية والمحلية تنوعت بين الروائية القصيرة والوثائقية والانيميشن المنتجة في عامي 2018 و 2019.

يذكر أن الفنان الشاب أحمد صبري غباشى قد شارك مؤخرا فى عدة أعمال درامية وسينمائية ومسرحية أبرزها مسرحية " الملك لير" وفيلم " قهوة بورصة مصر" ومسلسل " اختفاء" و مسلسل " كلبش".