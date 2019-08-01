وزير العدل يأمر بندب "همام وعبدالكريم" بإدارة التفتيش الفني برئاسة النيابة الإدارية

أمر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بعد موافقة المستشار عصام الدين فهيم، رئيس هيئة النيابة الادارية، ندب كل من المستشارين عمر همام، ومحمود عبدالكريم، أبناء مدينة نجع حمادي، شمالي قنا، للعمل أعضاء في إدارة التفتيش الفني بمكتب رئاسة النيابة الادارية بالقاهرة.





وحصل المستشار عمر همام، تخرج من كلية الحقوق في 2002، والتحق بالنيابة الادارية عام 2015، وتدرج في العديد من المناصب منها وكيلًا للنيابة الادارية في الغردقة، ثم رئيسًا للنيابة الادارية بالأقصر، ورئيسًا للنيابة الادارية في نجع حمادي، ثم عمل بالمكتب الفني للنيابة الادارية بقنا والبحر الأحمر، ثم نائبًا لمدير النيابة الادارية في اسنا، ثم الندب لإدارة التفتيش.



