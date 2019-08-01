رسميا.. عمرو جمال في الصفاقسي التونسي
الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:22 م
علي نبوي
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انضم عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نادي الصفاقسي التونسي لمدة موسم على سببل الإعارة.
وأتم النادي التونسي اتفاقه مع الأهلي على ضم الغزال لمدة موسم بعدما شهدت المفاوضات تعثرًا لرغبة الصفاقسي في وضع بند بشراء اللاعب نهائيا عقب نهاية فترة الإعارة.
وكان جمال قد تم قيده في قائمة الأهلي خلال شهر يناير الماضي، لكنه لم يشارك مع الفريق الأحمر، وخرج من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي.
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