ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسميا.. عمرو جمال في الصفاقسي التونسي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:22 م
رسميا.. عمرو جمال في الصفاقسي التونسي
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

انضم عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نادي الصفاقسي التونسي لمدة موسم على سببل الإعارة.


وأتم النادي التونسي اتفاقه مع الأهلي على ضم الغزال لمدة موسم بعدما شهدت المفاوضات تعثرًا لرغبة الصفاقسي في وضع بند بشراء اللاعب نهائيا عقب نهاية فترة الإعارة.


وكان جمال قد تم قيده في قائمة الأهلي خلال شهر يناير الماضي، لكنه لم يشارك مع الفريق الأحمر، وخرج من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي.

Advertisements
المزيد عن: كورة عمرو جمال رياضة أخبار الرياضة أخبار الأهلي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
4
x
18:00
3
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
2
x
20:30
2
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
3
x
19:00
1
ليون - فرنسا