الحرس الثوري الإيراني: سنرد على أي هجوم أمريكي في كل أنحاء المنطقة
الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:21 م
وكالات
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قال النائب السياسي لقائد الحرس الثوري الإيراني، يد الله جواني، إنه في "حال ارتكبت واشنطن أي خطأ ضد إيران ستكون في مواجهة قوات المقاومة في كل المنطقة".
وكشف جواني، عن أن "طهران أبلغت واشنطن
وتل أبيب بأن أي عدوان على إيران، سيواجه محور المقاومة من شرق المتوسط إلى البحر الأحمر
وبحر العرب وخليج عدن"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا".
وأكد أنه "لن يكون هناك أي تحالف بحري
أمريكي في الخليج ودول المنطقة، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية هي الضامن لأمن
الخليج".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تعتزم
تشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في منطقة الخليج، وخاصة في مضيقي هرمز وباب المندب،
كما شددت بريطانيا على ضرورة تشكيل بعثة أوروبية لتأمين الملاحة في الخليج، عقب احتجاز
إيران لناقلة نفط بريطانية الشهر الماضي.
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