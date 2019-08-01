الجيش الإسرائيلي يشن هجوما جديدا على سوريا
الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:12 م
وكالات
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شن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، هجوما جديدا بصاروخ على ريف القنيطرة الغربي.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"،
إن "صاروخا إسرائيليا أصاب اليوم الخميس قرية في ريف القنيطرة بجنوب غرب البلاد
قرب الحدود بين الدولتين".
ووصفت الوكالة ما حدث بأنه "اعتداء
إسرائيلي بصاروخ" تسبب في أضرار مادية فقط.
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