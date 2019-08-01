توضيح هام من حساب المواطن عند إضافة مولود جديد

أوضح برنامج حساب المواطن أن تحديث البيانات كإضافة طفل جديد، لا يؤثر على صرف الدعم ولا يؤدي لإنقطاعه لمدة شهرين.





وأعلن أنه إذا تم إضافة المولود الجديد بعد 10 من الشهر سيتم دراسة الأهلية بعد دورتين من تسليم الدعم لمعرفة مدى إستحقاقه للدعم ومن ثم الإبلاغ بذلك.



