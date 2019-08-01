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توضيح هام من حساب المواطن عند إضافة مولود جديد

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:02 م
توضيح هام من حساب المواطن عند إضافة مولود جديد
حساب المواطن - برنامج سعودي
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أوضح برنامج حساب المواطن أن تحديث البيانات كإضافة طفل جديد، لا يؤثر على صرف الدعم ولا يؤدي لإنقطاعه لمدة شهرين.

وأعلن أنه إذا تم إضافة المولود الجديد بعد 10 من الشهر سيتم دراسة الأهلية بعد دورتين من تسليم الدعم لمعرفة مدى إستحقاقه للدعم ومن ثم الإبلاغ بذلك.

ويذكر انه سيتم إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن يوم الخميس المقبل الموافق 8 أغسطس .

التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات 

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