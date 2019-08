الطالع الفلكى الخَمِيس 1/8/2019..آفَة الأسَد!

*يثولد الهلال الجديد فى الخامسة و11 دقيقة فجراً ، القمر فى الأسد.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسَد من 23 يوليو – 23 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 17 يوليو - 17 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الذِّرَاع من 29 يوليو - 10 أغسطس.





اليوم 25 أبيب قبطى، 1 آب رُومى، 29 ذِى القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -إنتى معندكيش إستعداد تضحّى بِسَانية،لحظة واحدة من حياتِكْ لأىّ بنى آدم تانى غير نانا.(يحيى الفخرانى من فيلم عشرة على عشرة-1985)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*شهر أغسطس آب

شهر أغسطس كان إسمه فى الأصل سكس تيليس/سكستيلى ويعنى باللاتينيّة السّادس قبل إضافة شهرىْ يناير وفبراير ، قام أغسطس بإطلاق إسمه على هذا الشهر فى العام الثامن قبل الميلاد لأنه حقق فيه أكثر إنتصاراته العسكريّة وليكون الشهر التالى ليوليوس قيصرالشهرالفائت تخليداً لذكرى قياصرة روما ، أغسطس هو شهر المغامرين فى الولايات المُتحدة ومُخصص أيضاً للإحتفال بالمذيعين، كما يُسمى شهر جُبنة الماعز، من مُنتصف شهر يوليو وحتى نهاية أغسطس هى أكثر فترة فى السنة إحصائياً فى الولايات المُتحدة يتم فيها تسجيل الإصابات بحروق الشمس بسبب إرتياد المُصطافين للسواحل والبلاجات خصوصاً لأصحاب البشرة البيضَاء لذلك فأغسطس هو شهر النار الحارقة دون مُنازع.





آب هى كلمة بابليّة الأصل معناها العَدَاء ، وسُمّى بذلك لشدّة حرارته ولأن الشمس عدوّة الأرض فى هذا التوقيت فتحرق ما عليها من مزروعات وخضرة لذلك إرتبط هذا الشهر بالنار-جهنّم العذاب عند البابليين، ويؤيّد هذا الرأى أن السومريين يسمّونه شهر النيران كما أنهم يسمّونه آبى بمعنى القصب والبردى ففيه يقومون بقص زراعات القصب ليستعملونه فى البناء ، فى العربيّة فـ الأبَّ يعنى الكلأ أو النبات والزرع ، فى العبرية يُسمى شهرالسنابل وتم تسميته نيسان بعد السّبْى البابلى، فى شهر آب يقوم سكان حضارة مابين النهرين بجمع الغلال بعد أن نضجت على إختلاف أصنافها لذلك هو شهر الحصاد.









*(القمر فى الأسد إقتران الشمس فى الأسد- غربيّاً- تُروبيكال سِيسْتِمْ)

إقتران القمر والشمس معاً فى درجةٍ واحدة بِبُرجٍ واحد مرّة واحدة كل شهر يعنى ولادة القمر الجديد ، القمر الجديد يعنى ولادة جديدة أو بداية فريش جديدة ينبغى أن نتفاءل فيها بِطَىّ صفحة القمر الماضى والتخطيط بتفاؤل للقمر الجديد ، زراعتك لبذور مشروعٍ جديد عندما يكون القمر وليداً يعنى طفل لايزال مُغْمَضْ العيْنَيْن، البذورلا تحتاج لضوء عند وضعها تحت الأرض لتنمو لكنها تحتاج فى هذا الوقت للماء وتعاون عناصر التربة معها وابتعادها عن ضوء الشمس وهذا مفيد لأن تبدأ فى النموّ دون الإنغماس فى تفكير مُتشابك مُعقّد، ودون لفت أنظار المُنافسين.

يضع الهلال الجديد بصمته على الشهر بأكمله وهى بصمة ولادته فى برج الأسد ،الأسد تحكمه الشّمس/الأنا ويعنى الإنتباه للأنا بما فى ذلك إشباع الضرورات الإنسانية ، الإعتزاز بالكرامة وعزّة النفس ونبذ مشاعر الخنوع والإستسلام والإستعطاف سواءً فى العمل أو العاطفة ، وضع المسافات والفواصل الكافية بمافى ذلك إستعمال الألقاب لإيقاف المتطفلين أو المُستخفّين والدهماء ، حفاظك على مركزك الإجتماعى رهن بتقيّدك بقوانين ،أن تُضاعف إلتزامك بقوانين مُجتمعك ولاتستسلم لفرصة مشبوهة بمكسب مالى سريع تكون عواقبه خسارة لمركزك/الأسد بما فيه مركزك الإجتماعى أمام نفسك وغيرك ، هذا ينسحب على علاقة عاطفية مشبوهة إن إستسلمت لها قد تتسبب فى خسارتك لزواجك أو وقوعك فريسة لعدوى مرض لاشفاء منه ، آفَة برج الأسد إستسلامه للمديح أو النفاق من الآخرين رغم معرفته بسوء نيّتهم ، كما أن التركيز على الأنا وجعلها محور الكون (قد) تتسبّب فى نسيان الفقراء والمحتاجين والضعفاء ورُبما الدّعس على مصالحهم إن كانو عائقاً أمام إشباع حاجات الأنا ، لذا وَجَبَ الحَذَر.





*(القمر فى السّرطان إقتران الشمس فى السّرطان- هنديّاً- سيديرَال سِيسْتِمْ)

القمر والشمس مُقترنيْن معاً فى درجةٍ واحدة بِبُرجٍ واحد وفى نفس التوقيت لكنه على الطريقة الهنديّة التى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحسبان يكونان فى برج السّرطان ويكونان واقعيْن تحت المنزلة القمرية الهنديّة المُسمّاة أشليشا/ التشبث أو الإحتضان وشكلها فى النجوم أفعى وترمز للتشبث العاطفى كتشبث الأم بطفلها (السرطان يحكمه القمر رمز الأمومة) وهذه المنزلة ترمز لإرتفاع مشاعر الحنان فى مقابل إنخفاض المنطق وإعمال العقل ، والنصيحة بتخفيض تشبّثك بعاطفة قد تكون حبّ أو كره وغالباً مُؤقتة لكنها كفيلة بإيقاف التفكير المنطقى عن العمل لفترة ومهما كانت قصيرة لكنها قد تكون كافية للتسبب فى ضرر، إمنح نفسك بعض الوقت حتى تخمد حرارة تلك العاطفة وتسترد ثباتك الإنفعالى من جديد ليكون تفكيرك أكثر إتزاناً ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج الثور: عندما يُقفل باب ستجد عشرة أخرى مفتوحة بمشيئة الله تَعَالى،ربما مكان آخرأكثر رزقاً من المكان الذى كنت تحرص عليه.





الجوزاء: الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تقفز إلى رأسك عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.





برج السّرطان: الإلتفات للقمة عيْشك أفضل لك من مناقشات قد تعتقد أنها تسلية لكنها تستهلك تركيزك الذهنى وتصنع العداوات،لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الأسد: أحد الأيام التى يكون الخط البيانى لك بدنياً ونفسياً مُرشّحاً للإرتفاع ، تَفَاءَل بتحسّن ولو طفيف على أحد أو بعض الجبهات بمشيئة الله تَعَالى.





برج العذراء: إن أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع ، مقولة عليك تطبيقها حتى لاتُفاجأ بنفور شديد أو ردّ خشن من الآخرين.





برج الميزان: عند توقيع الإتفاقات المكتوبة فالكلام شيئ والعقود شيئ آخر لذا عليك فحص الإتفاقات المطبوعة جيّداً بنفسك وبِمَعِيّة المحترفين ،درهم وقاية.





برج العقرب: ربّما قمت بجمع معلومات قيّمة عن مشروع مستقبلى تفكر فيه من خلال مناقشتك مع أهل الخبرة دون كشف خططك تطبيقاً للمثل ، إشترِ ولاتِبِعْشْ.





برج القوس: تمسّك بأعمالك الرّوتينيّة إن حاول أحدهم جرّك لعمل لا تبرع فيه ، إبْتعِد عن الفهلوة ، الطرق المُختصَرَة أو التبرّع بإنجازعمل لا تُعرفه.





برج الجدى: التفكير فى ذكريات عاطفيّة قديمة إنتهت لاسبب لها سوى رغبتك الشعوربشبابك أو التحسّر على الحاضر ، قم بأداء نشاط بدنى أو هواية مفيدة.





برج الدّلو: إعتزازك بنفسك يُعزّز من مركزك لاسيّما وأنك لاتطلب سوى الإحترام والتقدير، تذكير البعض بالمسافات من وقتٍ لآخر بكل لباقة وأدب.





برج الحوت: عليك بالحرص فى تعاملاتك الماليّة فقد يتم إستغفالك من أحد أنصاف المُتعلمين ، فكر مرتيْن قبل أن تفتح فمك وتغرّد بأسرارك لصديق قد ينقلب لعدوّ.