لصاحبات البشرة السمراء.. خطوات تطبيق مكياج يناسب ملامحك

نكشف لكِ أجمل خطوات مكياج للبشرة السمراء، والذي يُبرز جمالك ويناسب ملامحك:





مكياج البشرة (كريم أساس وكونسيلر):

إن كنتِ من صاحبات البشرة السمراء، فلا بدّ من عدم التخلي أبداً عن الكونسيلر وكريم الأساس، فتوحيد لونها يسلّط الضوء على جاذبية تكاوينك بشكل أكبر. احرصي أثناء اعتماد الكونسيلر على أن يكون أفتح من لون بشرة وجهك بدرجة واحدة فقط، وأن تكون تركيبة كريم الأساس ذات تغطية كاملة.





مكياج عيون محدد ومشرق:

لا تتخلي أبداً عن الآيلاينر والماسكارا، فتحديد عيون صاحبات البشرة السمراء يضاعف جمالهن، لذلك طبقي رسمة الآيلاينر بمجنح مرفوع، واعتمدي الماسكارا لعدة طبقات متتالية على الرموش العلوية والسفلية معاً. بعد الانتهاء من هذه الخطوات؛ يمكنكِ اختيار ألوان ظلال ترابية لامعة؛ لاعتمادها عند الجفون، ولا تنسي تطبيق الهايلايتر، لاسيّما عند زاوية العين الداخلية.





بلاش ترابي وهايلايتر لامع:

لا تتخلي عن هذه الخطوة بالذات، فهي كفيلة بإبراز جمال خدودك الممتلئة إلى العلن، ما يعزز أيضاً جاذبية عينيكِ. اختاري ظلال الخدود باللون المشمشي، أو الترابي، وحددي به وجهك، ولا تنسي أن تضعي الهايلايتر بالتركيبة البراقة ذات التدرج البرونزي أو الذهبي.





شفاه نيود:

وأخيراً، جمال المرأة صاحبة البشرة السمراء يكمن في جاذبية عينيها، لذلك ننصحكِ بالتركيز على مكياجهما، وتسليط الضوء عليهما؛ من خلال اختيار لون أحمر شفاه نيود ناعم. يمكنكِ اعتماد الألوان المائية الزهرية، أو الترابية، أو حتى بإمكانكِ الاكتفاء بالتركيبة اللامعة والشفافة.