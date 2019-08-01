قلعة "قايتباي" تتزين لاستقبال زائريها خلال عيد الأضحى (صور)

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شهدت قلعة قايتباي بالإسكندرية، استعدادات مكثقة لاستقبال آلاف الزائرين في عيد الأضحى المبارك.



وصرح محمد متولي، مدير عام أثار الإسكندرية والساحل الشمالي، بأن القلعة قد شهدت استعدادات مكثفة لاستقبال زائريها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك من خلال تنسيق الحدائق وتقليم النخيل من قبل إدارة قلعة قايتباي وإدارة الحدائق بالمنطقة الأثرية، في إطار إظهار المعلم الاثري الهام بالمظهر الحضاري اللائق.



وأضاف متولي، أن تنفيذا لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فإن المواعيد حتي ٣٠ سبتمبر ستكون من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءًا بواقع ساعة إضافية في إطار حرص وزارة الآثار علي اتاحة مزيد من الوقت أمام الزائرين للاستمتاع بزيارة المعلم الأثري الهام.



وعن أسعار دخول الزائرين خلال فترة عيد الأضحى، كشف متولي أن تذكرة دخول الزائر الأجنبي ٦٠ جنيها، والطالب الأجنبي 30 جنيها، 20 جنيها للمصريين، و5 جنيهات للطالب المصري.