"من رحمة خالد إلى مريم عادل".. أبطال متلازمة داون يخطفون الأضواء بمؤتمرات الشباب

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا، على تسليط الضوء على نماذج الشباب الناجحة من ذوي الإحتياجات الخاصة في مؤتمرات الشباب التي تُعقد بصفة دورية، وقد شهدت تلك المؤتمرات على مدار 7 دورات إبراز دور بعض النماذج الواعدة من أصحاب "متلازمة دون"، وكان أخرهم "مريم عادل" في منتدى الشباب في دورته السابعة، وفي السطور التالية نسلط الضوء على أبرز تلك النماذج.





مريم عادل

من بين الشباب الواعدين من أصحاب "متلازمة دون" الذين كرمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب، البطلة"مريم عادل عزب" بطلة الفروسية الأولمبية الحاصلة على الميدالية الذهبية في الأولمبياد العالمية الخاص 2019.





وكذلك دشنت مريم مع عدد من صديقاتها المصابين بمتلازمة داون، صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، باسم "4 بسكوتات" لبيع البسكوت.





رحمة خالد

أما "رحمة خالد" فهي أول مذيعة من "متلازمة داون"، وهي بطلة رياضية حصلت على أكثر من 150 ميدالية منهم 7 ميداليات دولية من بين الذهبية والفضية والبرونزية، في السباحة والتنس وكرة السلة.





وتمنت البطلة المصرية رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى واستجاب لها فى مؤتمر الشباب أكتوبر 2017، وقابلته والتقطت معه صورة تذكارية، وذكرت في إحدى اللقاءات التلفزيونية معها:" كنت بتمنى اقابله ولبى دعوتى وكنت سعيدة لما أعلن أن عام 2018 هو عام لذوى الاحتياجات الخاصة".





محمد الحسيني

ومن بين النماذج البطولية لأصحاب متلازمة دون الذين تم تسليط الضوء عليهم في مؤتمرات الشباب، البطل "محمد الحسيني" السباح العالمي، الذي حاول قبل ذلك عبور المانش بين إنجلترا وفرنسا، ليكون أول سباح من ذوي القدرات الخاصة في العالم ويحقق نموذجا مشرفا لمصر، ولكنه اجتاز 16 كيلومتر سباحة في 7 ساعات متواصلة.





لم تتوقف إنجازات الحسيني عند هذا الحد، فقد أصبح أول متحدث رسمي لمنظمة الأمم المتحدة من متلازمة داون، وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017، خلال منتدى شباب العالم في جولته الرابعة.







