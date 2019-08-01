ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قرار الفدرالي الامريكي يدفع البنوك المركزية العربية لتخفيض اسعار الفائدة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:25 م
قرار الفدرالي الامريكي يدفع البنوك المركزية العربية لتخفيض اسعار الفائدة
الفيدرالي الامريكي
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادى
 
Advertisements

 قام عدد من البنوك المركزية العربية، اليوم الخميس ، بتخفيض أسعار الفائدة على الايداع والاقتراض، بالتزامن مع قرار الفيدرالي الامريكي بخفض أسعار الفائدة على الدولار لتحفيز النشاط الاقتصادي.

 

وخفض مصرف البحرين سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس بنفس المعدل الذي خفض الفدرالي الامريكي به اسعار الفائدة، لتصل إلى  2.50 % بدلا من 2.75%.

 

وقام  مصرف قطر المركزي بخفض هو الايضًا في  سعر فائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 4.75 %.


وكان الفيدرالي الامريكي اعلن امس تخفيض اسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مؤية لأول مرة منذ 2008 عندما تبني سياسية نقدية متشددة للسيطرة على معدلات التضخم.

Advertisements
المزيد عن: بنك قطر المركزي بنك البحرين المركزي الفدرالي يخفض اسعار الفائدة لأول مرة منذ 2008 الفدرالي الامريكي اسعار الفائدة بدول الخليج
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
4
x
18:00
3
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
2
x
20:30
2
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
3
x
19:00
1
ليون - فرنسا