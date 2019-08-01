قرار الفدرالي الامريكي يدفع البنوك المركزية العربية لتخفيض اسعار الفائدة
الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:25 م
الفجر الاقتصادى
Advertisements
Advertisements
وخفض مصرف البحرين سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد
بواقع 25 نقطة أساس بنفس المعدل الذي خفض الفدرالي الامريكي به اسعار الفائدة،
لتصل إلى 2.50 % بدلا من 2.75%.
وقام مصرف قطر
المركزي بخفض هو الايضًا في سعر فائدة
الإقراض 25 نقطة أساس إلى 4.75 %.
وكان الفيدرالي الامريكي اعلن امس تخفيض اسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مؤية لأول مرة منذ 2008 عندما تبني سياسية نقدية متشددة للسيطرة على معدلات التضخم.
Advertisements
المزيد عن: بنك قطر المركزي بنك البحرين المركزي الفدرالي يخفض اسعار الفائدة لأول مرة منذ 2008 الفدرالي الامريكي اسعار الفائدة بدول الخليج
- المركزي البحريني يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس
- بنوك خليجية ترفع أسعار الفائدة بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
- البنوك المركزي فى "الإمارات والبحرين والكويت" ترفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس
- البحرين ترفع سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 2%
- بعد قرار الفدرالي... السعودية والبحرين والإمارات يرفعون معدلات الفائدة
- "البنوك المركزية" بالخليج تسير وراء الفيدرالي الأمريكى وترفع أسعار الفائدة
- 3 دول خليجية تسير على خطي "المركزي الأمريكي" وترفع أسعار الفائدة
- خبراء الاقتصاد يكشفون تأثير قرار "الفيدرالي الأمريكي" على أسعار الفائدة المصرية