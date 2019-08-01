قرار الفدرالي الامريكي يدفع البنوك المركزية العربية لتخفيض اسعار الفائدة

قام عدد من البنوك المركزية العربية، اليوم الخميس ، بتخفيض أسعار الفائدة على الايداع والاقتراض، بالتزامن مع قرار الفيدرالي الامريكي بخفض أسعار الفائدة على الدولار لتحفيز النشاط الاقتصادي.

وخفض مصرف البحرين سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس بنفس المعدل الذي خفض الفدرالي الامريكي به اسعار الفائدة، لتصل إلى 2.50 % بدلا من 2.75%.

وقام مصرف قطر المركزي بخفض هو الايضًا في سعر فائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 4.75 %.





وكان الفيدرالي الامريكي اعلن امس تخفيض اسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مؤية لأول مرة منذ 2008 عندما تبني سياسية نقدية متشددة للسيطرة على معدلات التضخم.