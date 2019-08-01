قرار هام وعاجل من المحكمة في قضية "فستان رانيا يوسف" (مستند)
الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:26 م
الفجر الفني
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أصدرت نيابة 6 أكتوبر الجزئية، اليوم الخميس، قرارا هاما بحفظ التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الفستان والخاصة بالفنانة رانيا يوسف.
وقال شعبان سعيد المحامي بالنقض بصفته وكيلاً
عن الفنانة رانيا يوسف، في بيان حصل عليه "الفجر
الفني"، لمختلف وسائل الإعلام أوضح فيه: "أصدرت نيابة 6 أكتوبر
الجزئية قرارها بالأمر لإقامة الدعوى الجنائية (حفظ التحقيقات) في القضية رقم 2487
لسنة 2019 إداري ثاني الشيخ زايد، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الفستان والخاصة
بالفنانة رانيا يوسف، وذلك بعد قيام نيابة استئناف القاهرة بإجراء التحقيقات اللازمة
في البلاغات المقدمة من عدة أشخاص ضد الفنانة رانيا يوسف.
يذكر أن الفنانة رانيا يوسف صدر ضدها عدة
بلاغات على خلفية ارتدائها فستان مثير للجدل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
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