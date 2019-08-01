"خصومات غير مسبوقة" تدفع وزارة المالية لمد معرض السلع المعمرة أسبوع ثالث

قررت وزارة المالية، مد فترة معرض السلع المعمرة، الذى تنظمه بالتعاون مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أسبوعًا ثالثًا لينتهى في ٨ أغسطس المقبل، بدلاً من أول أغسطس؛ وذلك تلبية لرغبة العاملين بالوزارة خاصة فى ظل الإقبال المتزايد على المنتجات المصرية المعروضة بالمعرض، والتى اكتسبت ثقتهم بجودتها العالية، وأسعارها التنافسية.





ومن جانبه أكد حمدى أحمد رئيس مجلس إدارة شركة بيوت الأزياء الراقية «هانو، بنزايون» التابعة للشركة القابضة للسياحة والمشاركة في المعرض، حرصه على الارتقاء بجودة المنتجات، من أجل الإسهام الفعَّال فى النهوض بالصناعة المحلية باعتبارها إحدى الدعائم الرئيسية لتنمية الاقتصاد الوطنى، والتعاون مع الجهات الحكومية فى إقامة المعارض السلعية بأسعار جاذبة.





وقال محمود عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، العضو المنتدب للشئون التجارية والتسويق، العقارية، إن المنتجات المعروضة تُباع بأسعار تنافسية، وضمان يصل إلى ٣ سنوات، وبنظام التقسيط لمدة ٣٦ شهرًا بفائدة ٨,٥٪، من خلال بنوك «الإسكان والتعمير، والأهلى، ومصر».





وأكد أيمن إحسان، رئيس قطاع التسويق بالشركة، أن هناك اتجاهًا لإقامة المعرض فى وزارت أخرى، إضافة إلى تنظيمه بالمحافظات، خاصة فى ظل الإقبال المتزايد على المنتجات التى تتسم بجودتها العالية، موضحًا أن مواطنى الأقاليم لن يتحملوا تكلفة نقل السلع إلى محافظاتهم.





أشار إلى أن الخصومات المقررة للعاملين بوزارة المالية خلال هذا المعرض «استثنائية»، ولم يتم طرحها من قبل، فى معارض البيع الخاصة بالشركة، لافتًا إلى أن الشركة تنازلت عن نسبة من هامش الربح لتتراوح نسبة الخصومات من ١٠ إلى ٥٠٪؛ مراعاة للبعد الاجتماعى، بما يساعد فى دعم الصناعة الوطنية.