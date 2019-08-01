عاجل.. السيسي يصدر قرارا جمهوريا لصالح هيئة البترول

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرار جمهوريا برقم 338 لسنة 2019 بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، بناحية محافظة السويس، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، لاستخدامها في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية.





القرار نشر بالجريدة الرسمية.



