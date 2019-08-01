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حكومة بوريس جونسون تواجه اختبارًا خاصًا

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:41 ص
حكومة بوريس جونسون تواجه اختبارًا خاصًا
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ترجمة منار طارق
 
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يواجه رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون أول اختبار انتخابي له - انتخابات خاصة يمكن أن تؤدي إلى خفض الأغلبية العاملة في حكومة المحافظين في البرلمان إلى صوت واحد فقط.

ينتخب الناخبون نائبا جديدا لمقعد بريكون ورادنشاير في ويلز اليوم الخميس بعد إقالة كريس ديفيز المحافظ الحالي. تم اسقاطه بطلب من الناخبين بعد إدانته بتهمة الاحتيال في النفقات.

يعمل ديفيس لاستعادة المقعد لكنه يواجه تحديًا قويًا من الديمقراطيين الأحرار في تصويت طغت عليه بريكست.

أصبح جونسون رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، بعد تعهده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مع أو بدون صفقة.

ويأمل حزب الديمقراطيين الاحرار المؤيد للاتحاد الأوروبي في كسب تأييد الناخبين المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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المزيد عن: كريس ديفيز تهمة الاحتيال بوريس جونسون اختبار انتخابي
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