في اليوم الثاني.. مكاتب التنسيق تستقبل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2019
الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:18 ص
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فتحت مكاتب التنسيق أبوابها منذ قليل لاستقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق 2019، ويستمر الطلاب في التوافد على مكاتب التنسيق حتى الثالثة عصرا كما في المرحلة الأولى من التنسيق، في اليوم التاني على التوالي، منذ بدء انطلاق المرحلة الثانية 2019.
وانطلق تنسيق المرحلة الثانية لعام 2019، بحد أدنى لطلاب الشعبة العلمية هو 320 درجة فأكثر بنسبة 78.05% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى.
وانطلق التنسيق بحد أدنى لطلاب الشعبة الأدبية للحاصلين على 279 درجة فأكثر أي بنسبة 68.05%، ويبلغ عدد الطلاب 54 ألفا و305 طلاب.
ولسهولة تسجيل الرغبات يمكن الدخول عبر رابط الحكومة المصرية من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وانطلقت المرحلة الثانية من تنسيق 2019 أمس الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019 ويستمر طلاب الثانوية العامة في تسجيل الرغبات حتى يوم الأحد المقبل.
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