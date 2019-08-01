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بعد إشادة السيسي "مصدر" يعلن موعد انطلاق الخدمات الحكومية الالكترونية لموطني بورسعيد

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:22 ص
بعد إشادة السيسي مصدر يعلن موعد انطلاق الخدمات الحكومية الالكترونية لموطني بورسعيد
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كشف مصدر مسئول  بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن  الخدمات الحكومية التى تم إطلاقها بشكل تجريبى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي،لمواطنى محافظة بورسعيد ستكون متاحة  للأستخدام ابتداء من أول شهر  أغسطس الحالي.

وتطمح الحكومة أن تكون مدينة بورسعيد أول محافظة ذكية على مستوي الجمهورية ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي، بعد إتاحة العديد من الخدمات خاصة الحكومية منها  الكترونيا  لسكانها.

وأكد المصدر خلال تصريحات صحفية،  أن مواطني محافظة بورسعيد سيتمكنون من أن يحصلو على الخدمات الحكومية بشكل سريع بدلاً من الذهاب إلى المصالح الحكومية والمكوث فيها لوقت طويل فى طوابير للحصول على الخدمات الحكومية، مضيفًا أنه سيتم تقديم هذه الخدمات عبر مراكز خدمة المواطنين ومراكز الخدمات البريدية وأيضًا من خلال مراكز الكول سنتر لمساعدة غير القادرين على التعامل بسهولة مع التكنولوجيا.

وكان وزير الاتصالات أستعرض بالأمس امام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب المقام بالعاصمة الادارية الجديد نحو 18 خدمة حكومية ستوفرها الحكومة لمواطني بورسعيد، حتي يستطيع الموطن الحصول على الخدمات الحكومية دون الأنتظار لوقت طويل كما يحدث حاليًا، وهو ما لقي اشادة واسعة ن الرئيس عبد الفتاح السيسي.


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