مكتب التنسيق يكشف عن مكان الرقم السري في شهادة الثانوية لطلاب المرحلة الثانية

كشف مكتب التنسيق الإلكتروني عن مكان الرقم السري في شهادة الثانوية العامة لطلاب المرحلة الثانية، لسهولة تسجيل الرغبات في ثاني أيام التنسيق لعام 2019.

ونشر موقع التنسيق الإلكتروني على صفحته الرئيسية، مكان الرقم السري لسهولة وصول طالب الثانوية العامة من طلاب المرحلة الثانية للتنسيق 2019 للرقم السرى الذي يطلبه مكتب التنسيق، وهذا خلال تسجيل الطالب رغباته، إذ يجب على الطلاب الحفاظ بشكل كامل على هذا الرقم السرى.





ووضع موقع التنسيق، الرقم السرى في دائرة باللون الأحمر، حتى يتعرف عليه طالب الثانوية العامة بسهولة، حيث إن إدخال هذا الرقم على موقع التنسيق الإلكتروني بعد الخطوة المهمة في تنسيق الرغبات.





وانطلقت المرحلة الثانية من التنسيق بداية من يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019، وحتى يوم الأحد المقبل.