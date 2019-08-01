بومبيو: العزلة الدبلوماسية ستستمر ضد إيران حتى التوصل لاتفاق

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن وزارة الخارجية الإيرانية ليست فقط الذراع الدبلوماسى لإيران بل هى أيضا وسيلة لتعزيز السياسات المزعزعة للاستقرار.

وأضاف بومبيو، فى تصريحات نشرتها قناة سكاى نيوز عربية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل البحث عن حل دبلوماسي يعالج السلوك المدمر للنظام الإيرانى.

وتابع، أن حملة العزلة الدبلوماسية ستستمر ضد إيران حتى التوصل إلى اتفاق شامل يتناول وقف كل تهديداتها.

يذكر أن الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف، موضحة أن فرض العقوبات على ظريف جاء بموجب أمر تنفيذى أصدره ترامب بفرض عقوبات على خامنئي.