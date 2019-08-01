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أستراليا تخصص55 مليون دولار لمكافحة الاتجار بالبشر لصالح الآسيان

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:02 ص
أستراليا تخصص55 مليون دولار لمكافحة الاتجار بالبشر لصالح الآسيان
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ترجمة منار طارق
 
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أطلقت أستراليا اليوم الخميس برنامجًا جديدًا بقيمة 80 مليون دولار أسترالي (55 مليون دولار) لمساعدة دول جنوب شرق آسيا على مكافحة الاتجار بالبشر.

وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين إن البرنامج الذي يمتد لعشرة أعوام كان امتدادًا لمساعدات كانبيرا في المنطقة لمواجهة هذا الخطر خلال السنوات الـ 15 الماضية، مشيرة الي ان أستراليا ساعدت في تدريب أكثر من 13000 مسؤول قضائي عززوا أنظمتهم القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان حماية أفضل للضحايا في رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تضم عشرة أعضاء.

وقالت باين اثناء إطلاق البرنامج مع نظرائها في رابطة أمم جنوب شرق آسيا أن الكتلة حققت تقدمًا مع إطلاق خطة العمل الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2015، وخاصة في النساء والأطفال، لكن التعاون الأعمق كان مطلوبًا مع استمرار التحدي "الهائل."

وأضافت ""إن شراكتنا مع الآسيان بشأن الاتجار بالبشر مستمرة في النمو، مما يعزز منطقة أكثر عدلًا."
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