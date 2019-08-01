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اعتقال مواطن هندي بتهمة التجسس في باكستان

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:56 ص
اعتقال مواطن هندي بتهمة التجسس في باكستان
صورة أرشيفية
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ترجمة منار طارق
 
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يقول اثنان من مسؤولي الأمن الباكستانيين، إن السلطات اعتقلت مواطنًا هنديًا يُزعم أنه كان يتجسس في منشأة لتخصيب اليورانيوم في مقاطعة البنجاب الشرقية.

التجسس جريمة يعاقب عليه بالإعدام في باكستان.

وحدد المسؤولون المشتبه به بأنه يدعي راجو، من مدينة إندور الهندية، قائلين إنه اعتقل في بلدة ديرا غازي خان. 

وقد تحدثوا يوم الخميس شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنه لم يسمح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ولم يرد تعليق فوري من نيودلهي. باكستان والهند المسلحتان نوويا خصمان إقليميان وغالبا ما يعتقلان رعايا بعضهما البعض بتهمة التجسس.
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