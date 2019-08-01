رجل كوري جنوبي يشعل النار في نفسه احتجاجا ضد اليابان

Advertisements

قالت الشرطة إن رجلًا كوريًا جنوبيًا يبلغ من العمر 72 عامًا في حالة حرجة بعد أن أشعل النار في نفسه في وسط مدينة سيول، للتعبير عن غضبه تجاه اليابان وسط التوترات المتفاقمة بين الدول حول التجارة وتاريخ الحرب.



قال مسؤول من مركز شرطة جونغنو في سول اليوم الخميس إن الرجل كان يعالج في مستشفى سول من حروق على كامل جسده.



يقول المسؤول إن الشرطة في مكان الحادث عثرت على حقيبة من المحتمل أنها تخص الرجل واحتوت مذكرة تنتقد اليابان بسبب قرارها بتشديد الرقابة على صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى كوريا الجنوبية وتعهد بمحاربة طوكيو حتى يعتذر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي..



توفي رجل كوري جنوبي يبلغ من العمر 78 عامًا في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن قتل نفسه بالقرب من السفارة اليابانية في سيول.

