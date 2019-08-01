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أسعار الريال السعودي اليوم الخميس 1-8-2019 بعدد من البنوك المصرية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:47 ص
أسعار الريال السعودي اليوم الخميس 1-8-2019 بعدد من البنوك المصرية
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حققت اسعار الريال السعودي استقرارً بعدد من البنوك المصرية بداية من تعاملات شهر اغسطس اليوم الخميس الموافق 1-8-2019، والذي يأتي بالتزامن مع بداء موسم الحج واقبال المصريون على شراء الريال لتلبية أحتياجات السفر إلى المملكة العربية السعودية

و تستعرض "الفجر" أسعار الريال السعودي بعدد من البنوك المصرية على رئسهم البنك المركزي وبنك مصر وبنك الاهلى، حيث جائت كالاتي:

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى:

4.38 جنيه للشراء

4.43 جنيه للبيع



سعر الريال اليوم فى بنك البركة

4.34 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع



سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى

4.4 جنيه للشراء

4.43 جنيه للبيع



سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى

4.45 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع



سعر الريال فى بنك مصر

4.39 جنيه للشراء

4.43 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم

 فى بنك الإسكندرية

4.37 جنيه للشراء

4.42 جنيه للبيع

 

 

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