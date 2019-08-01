الهلال الأحمر الإماراتي يطلق برنامج محمد بن زايد الصيفي لتعليم الجوجيتسو

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في مؤتمر صحفي اليوم بنادي المراسلين الأجانب بأبوظبي عن إطلاق برنامج محمد بن زايد الصيفي للجوجيتسو في مخيم مريجب الفهود للاجئين بالأردن لتعليم فنون ومهارات الدفاع عن النفس وقيم الانضباط والشجاعة والصبر والتحمل، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الاتحادين الإماراتي والدولي للجوجيتسو، وشركة الاتحاد للطيران، وشركة بالمز الرياضية. ويقام هذا المشروع بالتوازي مع معسكر محمد بن زايد الصيفي لتدريب البنين والبنات على فنون ومهارات رياضة الجوجيتسو في أكثر من 40 مدرسة بمختلف إمارات الدولة خلال المرحلة من 14 يوليو وحتى 21 أغسطس، من ضمنها 4 أسابيع في مخيم مريجب بالأردن.

من ناحيته أكد سعادة فهد عبد الرحمن بن سلطان أن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لرياضة الجوجيتسو في الدولة جعلت منها واحدة من أهم الرياضات في الإمارات، وتشهد شعبية متنامية عاما بعد آخر، وذلك بفضل الدعم والمؤازرة التي تجدها من سموه والتشجيع الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، وقال: إن انتقال هذه الرياضة إلى مخيمات اللاجئين في الخارج يمثل نقلة نوعية في تسخير الرياضة لخدمة القضايا الإنسانية، وخطوة متقدمة في سبيل توفير ظروف حياة أفضل للاجئين داخل مخيماتهم، وتقديم خدمات متميزة لهم، وإكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في مستقبل حياتهم.

وأكد نائب الأمين العام على أن هذه المبادرة النوعية تجد الاهتمام والمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهلال الأحمر الإماراتي، وأضاف: "ظلت الرياضة بصورة عامة على امتداد تاريخها العريق جسرا للتواصل الإنساني بين الشعوب، وواحدة من أهم أدوات ووسائل تجسير الهوة بين دول العالم وتقوية الأواصر بين بني البشر في كل مكان"، مشيرا إلى أن المبادرة التي تأتي بالتنسيق والتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين تؤكد سير مؤسساتنا الرياضية على طريق البذل والعطاء.

وأشاد بن سلطان بالتعاون القائم بين هيئة الهلال الأحمر واتحاد الإمارات للجوجيتسو وطيران الاتحاد والاتحاد الدولي للجوجيتسو وشركة بالمز الرياضية لإنجاح هذا الحدث الرياضي المهم، مؤكدا أن هيئة الهلال الأحمر لن تدخر وسعا في سبيل تحقيق أهداف المبادرة بمستوياتها الإنسانية والرياضية والاجتماعية.

في نفس السياق أكد سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن برنامج محمد بن زايد الصيفي للجوجيتسو يخطو اليوم خطوة جديدة خارج حدود الوطن، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في مختلف إمارات الدولة خلال العامين الأخيرين، وأن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يسعده بأن يكون جزءا من هذه المبادرة القيمة لتقديم خدمة رياضية راقية لأهلنا في مخيم مريجب الفهود بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأن يساهم في رسم الابتسامة على وجوه الأبناء والبنات في المخيم.

وقال: في هذه المناسبة لابد أن نتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على مبادراته الدائمة لإسعاد شعبه في الإمارات وكل شعوب العالم، ولولا دعم ورعاية سموه لهذه المبادرة ورعايته الدائمة للرياضة والرياضيين بشكل عام، ورياضة الجوجيتسو على وجه التحديد ما حققنا الإنجازات بهذا الزخم، فمن سموه نستلهم دروس العطاء، ونستمد الطاقة للتميز، ونستشعر حجم المسؤولية حينما نرفع راية الوطن في أي محفل من المحافل الخارجية سواء كانت قارية أو عالمية.